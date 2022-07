Minstens achttien doden bij politieoperatie in favela Rio de Janeiro

Woede in Brazilië na vergassen van psychoti­sche zwarte man in achterbak politiewa­gen

In Brazilië is grote woede ontstaan na de dood van een zwarte man met een psychische aandoening, die vastgebonden in de achterbak van een politieauto werd gelegd, waarna agenten daar pepperspray en traangas in spoten.

27 mei