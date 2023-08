Minstens achttien doden bij botsing vrachtwagen en bus met migranten in Mexico

Politie toont huivering­wek­ken­de beelden van redding vrouw die 2 dagen lang vastgeke­tend werd aan haar nek: dader opgepakt

Met een ketting rond haar nek, vastgemaakt met een hangslot en verankerd in de grond. Zo trof de politie van Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky, Joanna Wilson op 16 augustus aan na een oproep voor een schreeuwende vrouw. De politiediensten delen nu bodycambeelden van de huiveringwekkende ontdekking (zie hierboven). Twee dagen later konden ze de 36-jarige Moises May oppakken, de vader van haar kind.