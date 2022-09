Minstens achttien doden bij aanslag bij moskee in Herat

Zelensky: Rusland laat geen buitenland­se media toe in Zaporizja

Het team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat sinds donderdag bij de grote kerncentrale in de regio Zaporizja is, wordt niet vergezeld door internationale media, terwijl dat wel de afspraak was. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt donderdagavond in zijn videoboodschap dat Russische troepen alleen Russische media hebben doorgelaten.

2:44