Minstens acht doden nadat jonge schutter universiteit binnenvalt: studenten springen uit raam om te ontsnappen

Bij een schietpartij op een universiteit in de Russische stad Perm zijn zeker acht doden gevallen. Er is ook sprake van een onbekend aantal gewonden. De berichten over het lot van de schutter zijn tegenstrijdig. De dader zou zijn uitgeschakeld, maar het is nog onduidelijk of hij is gedood of aangehouden. “De schutter liet een afscheidsbrief achter waarin hij beweert deze aanval al jarenlang voor te bereiden”, zegt Ruslandkenner bij VTM Nieuws Carolien van Nunen.