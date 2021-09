Minstens acht doden nadat jonge schutter Russische universiteit binnenvalt: studenten springen uit raam om te ontsnappen

Opnieuw brand uitgebro­ken in migranten­kamp op Samos

19 september In het vluchtelingenkamp Vathy op het Griekse eiland Samos is zondagavond een grote brand uitgebroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is nog niets bekend over eventuele slachtoffers. In het kamp is vaker brand geweest. Zo werden vorig jaar september verschillende mannen aangehouden op verdenking van brandstichting.