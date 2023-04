Minstens acht doden bij tornado's en zware stormen in VS, dak van concertzaal ingestort

Belvidere, een stadje met 25.000 inwoners in het noordwesten van Illinois, ligt op zowat 100 kilometer van Chicago. Op het moment van het ongeval werden er windsnelheden tot 145 kilometer per uur gemeten.

Auto’s weggeblazen

In Arkansas kwamen door een tornado vrijdagavond lokale tijd zeker vier mensen om het leven en raakten 30 anderen gewond. De inwoners van de hoofdstad Little Rock werden wakker met weggeblazen auto’s, enorme ontwortelde bomen, geknakte telefoonpalen en verwoeste huizen. De stad Wynne, in het noordoosten van de staat, is “de facto in tweeën gesneden door de schade”, vertelde burgemeester Jennifer Hobbs aan CNN. Gouverneur Sarah Huckabee Sanders had een dag eerder de noodtoestand uitgeroepen en honderd leden van de Nationale Garde ingezet.