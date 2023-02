Minstens 97 mensen aangehouden in Turkije wegens plunderingen

“Dodelijk­ste weken sinds het begin van de oorlog in Oekraïne”, bevestigt VK

De voorbije twee weken kende Rusland wellicht de grootste verliezen sinds de eerste weken van de inval. Dat zegt het Verenigd Koninkrijk op basis van cijfers van de Oekraïense generale staf. De voorbije zeven dagen is volgens de cijfers sprake van gemiddeld 824 Russische doden of gewonden per dag. Dat is vier keer zoveel als tijdens de maanden juni en juli.