Minstens 82 doden na hevige regen in Zuid-Afrika

LIVE. Australië kent dodelijk­ste dag sinds uitbraak coronapan­de­mie

Vrijdag wordt er een nieuw Overlegcomité georganiseerd, waarin de verschillende regeringen zich over de invoering van de coronabarometer zullen buigen. Dat instrument moet op basis van parameters en kleurcodes meer voorspelbaarheid in de coronamaatregelen mogelijk maken. Lees alle nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in dit liveblog.

4:01