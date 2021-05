Minstens 8 doden bij schietpartij aan treinwerkplaats in Californische stad San José

Advocaat AstraZene­ca: "Bedrijf heeft geen inbreuken gepleegd op contract”

19:24 Farmaceutisch bedrijf AstraZeneca is steeds al zijn contractuele verplichtingen tegenover de Europese Commissie nagekomen en heeft de Commissie steeds op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen in het productieproces en de leveringen. Dat hebben de advocaten van het farmabedrijf deze namiddag gepleit voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. De Europese Commissie eiste daar deze voormiddag dat AstraZeneca in totaal 120 miljoen dosissen van zijn vaccins zou leveren tegen eind juni 2021, en in totaal 300 miljoen dosissen tegen eind september 2021.