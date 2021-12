Minstens 78 doden na doortocht van 35 tornado’s in VS: “De huizen zijn met de grond gelijk gemaakt”

Het oosten van de Verenigde Staten is getroffen door maar liefst 35 tornado’s. Verspreid over vijf staten zijn zeker 78 doden gevallen. Gouverneur Andy Beshear vreest dat dat aantal zal oplopen tot boven de honderd. Dronebeelden tonen de immense ravage. “Verschillende huizen zijn met de grond gelijk gemaakt, appartementsblokken zijn beschadigd en auto’s zijn weggewaaid", zo getuigt Jan Lamers, een Belg die in Kentucky woont, bij VTM NIEUWS. Ook in Arkansas, Illinois, Missouri, Mississippi en Tennessee is de schade enorm.

De zwaarste tol is voor Kentucky. Dat beaamt ook Jan Lamers, een Belg die daar woont. Hij omschrijft de ravage en hoe hij zelf moest schuilen voor de verwoestende tornado’s. “Er zijn hier maar weinig huizen met een kelder. Wij probeerden dus in de meest centrale kamer van het huis te gaan zitten, zonder ramen. Een kamer die vrij stevig is in het midden. Dan is het afwachten en hopen op het beste”, zo zegt hij bij VTM NIEUWS.

Minstens 70 doden

“We waren er bijna zeker van dat we meer dan vijftig inwoners van Kentucky zouden verliezen”, zei de gouverneur van de staat Kentucky eerder vandaag tijdens een persconferentie. “Op dit moment ben ik er zeker van dat de dodentol van deze ramp boven de zeventig ligt en dat die voor het einde van de dag voorbij de honderd zou kunnen gaan.” Hij sprak ook over de zwaarste tornado-ramp in de geschiedenis van de staat.

In Kentucky lijkt Mayfield, een stad met 10.000 inwoners, dan weer het zwaarst getroffen geweest te zijn. Volledige huizenblokken werden verwoest, het gebied doet denken aan een oorlogszone. Een kaarsenfabriek stortte in door de storm. Volgens lokale media zijn daar tientallen doden gevallen en zaten er nog mensen vast in het gebouw. Zo’n 110 werknemers waren aanwezig. “Maar hier rest enkel nog een hoop puin”, klinkt het uit de mond van een stormjager. “Bomen zijn omgevallen en wegen zijn ontoegankelijk geworden. Het lijkt wel een oorlogszone.” Voor het bedrijf was het - met de vakantieperiode in aantocht - net de drukste periode van het jaar.

Noodtoestand

Ook veel andere gebouwen in de stad zijn verwoest. “Het is nog erger dan eerst gedacht”, stelde Beshear. “De National Guard gaat van huis tot huis. Ik wilde deur tot deur zeggen, maar veel staan er niet meer recht. Dit is een van de donkerste dagen ooit in de geschiedenis van onze staat.” Hij riep de noodtoestand uit en vroeg federale hulp aan president Joe Biden. Die noemde de doortocht van de tornado’s “een onvoorstelbare tragedie”.

In een opslagplaats van Amazon in Edwardsville (Illinois) zijn mensen bedolven geraakt nadat een deel van het gebouw instortte. Hoeveel slachtoffers nog vastzitten, is niet bekend. Ook hier wordt nog gevreesd voor het leven van tientallen mensen.

Bejaardentehuis verwoest

Daarnaast werd ook Arkansas zwaar getroffen: in het stadje Monette werd een bejaardentehuis verwoest, met één dode en twintig gewonden tot gevolg. De ongedeerde inwoners werden opgevangen in een lokale school.

Ook in het naburige Leachville viel een dode. Een vrouw was er aan het winkelen en kon zich niet op tijd in veiligheid brengen.

Stroompannes

In de staat Tennessee is er volgens lokale media sprake van minstens twee doden als gevolg van het noodweer. Ook Missouri werd getroffen door een tornado, maar of er slachtoffers vielen is niet bekend.

Verschillende staten kampen met stroompannes. Deze ochtend zaten meer dan 250.000 inwoners zonder elektriciteit, meldt CNN. In het noorden van de VS wordt dan weer veel sneeuw voorspeld.

