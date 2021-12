Minstens 70 vermisten bij aardverschuiving in jademijn in Myanmar

Grootscha­li­ge studie: Poolse regering verpest leven van LG­BTQ+-personen in het land

Een grootschalige enquête bij net geen 23.000 Polen toont aan dat de groeiende aanvaarding en de verbeterde situatie van LGBTQ+-personen in het land gekelderd is. De organisaties Campaign Against Homophobia en Lambda Warszawa Association — die de studie lieten uitvoeren door de Universiteit van Warschau — wijzen onder andere naar de “wijdverspreide, agressieve trans- en homofobe propaganda” van de afgelopen jaren als oorzaak.

21 december