Minstens 600.000 kinderen tussen 12 en 15 kregen al eerste coronaprik in VS

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO had vrijdag de rijke landen opgeroepen om hun plannen om ook kinderen en adolescenten te vaccineren te schrappen en de vrijgekomen vaccins eerder weg te schenken aan armere landen via het Covax-systeem. De Verenigde Staten doneerden inmiddels 20 miljoen doses, maar zetten de vaccinatie van de jeugd eveneens door.

Enkel het vaccin van Pfizer/BioNTech is voorlopig in de VS goedgekeurd voor gebruik bij kinderen onder de 18. Ongeveer 3,5 miljoen Amerikanen jonger dan 18 zijn tot nu toe al gevaccineerd. Bij de groep van de kinderen zijn in de VS tot vorige donderdag meer dan 3,9 miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld, wat neerkomt op zo’n 14 procent van alle gevallen in het land. 308 van hen overleefden de ziekte niet.