Minstens 60 kinderen omgekomen in weeshuis Khartoem

Als gevolg van gevechten in Khartoem kwamen de voorbije zes weken minstens 60 baby’s, kleuters en oudere kinderen die in gruwelijke omstandigheden vastzaten in een weeshuis in de Soedanese hoofdstad om het leven. De meeste kinderen stierven aan hongersnood en koorts. Het voorbije weekend overleden er maar liefst 26 kinderen op twee dagen tijd.

Het Al-Mayqoma-weeshuis ligt in het hart van Khartoem, een van de meest bevochten gebieden, waar verdwaalde kogels en granaten omliggende huizen en gebouwen treffen. Vorige week raakte een deel van het gebouw bedekt met een dikke laag stof als gevolg van beschietingen in de buurt. Daardoor zijn sommige ruimtes momenteel niet bruikbaar.

De situatie was bijzonder schrijnend in de eerste drie weken van het conflict, toen de gevechten het hevigst waren, vertelt zuster Teresa, een verpleegster. Op een bepaald ogenblik werden de kinderen naar het gelijkvloers gebracht, waar ze dienden weg te blijven van de ramen, om te vermijden dat ze geraakt zouden worden door kogels of granaatscherven. “Het leek wel een gevangenis... We waren allemaal gevangenen die nog niet eens door het raam konden kijken. We zaten allemaal vast.”

Volledig scherm De toegangspoort tot het weeshuis in Khartoem. © AP

Tekort aan alles

In die weken slonken de voorraden voedsel, medicijnen, babymelkpoeder en andere levensmiddelen, omdat het personeel niet naar buiten kon om hulp te zoeken. “Veel dagen konden we niets vinden om hen te eten te geven”, vertelt Abdalla. “Ze (de kinderen) huilden de hele tijd omdat ze honger hadden.”

Door de gevechten konden veel medewerkers het centrum ook niet meer bereiken, waardoor het aantal verpleegkundigen en zorgverleners drastisch daalde. Velen van hen sloegen ook zelf op de vlucht. “We hadden een of twee kindermeisjes die instonden voor 20 kinderen of meer, onder wie ook mindervalide kinderen”, vertelt vrijwilliger Afkar Omar Moustafa.

Steeds meer overlijdens

Het gebrek aan voedsel en medicijnen eiste zijn tol. Aanvankelijk waren er drie tot zes doden per week, maar dan nam het aantal doden snel toe, met een piek het voorbije weekend: vrijdag stierven er veertien kinderen, zaterdag twaalf. “Het is een catastrofale situatie”, zegt Moustafa. “We verwachtten dit vanaf dag één (van de gevechten, red.).”

Het nieuws leidde tot verontwaardiging en paniek op sociale media en lokale liefdadigheidsinstelling Hadhreen kon vervolgens met de hulp van UNICEF en het Internationaal Comité van het Rode Kruis voeding, medicijnen en babymelkpoeder leveren. De organisatie voerde ook enkele herstellingen uit, waaronder aan de elektriciteit en de noodgenerator.

Volledig scherm Een babylijkje, gewikkeld in een wit laken in afwachting van de begrafenis. © AP

Dringende evacuatie nodig

Medewerkers van het weeshuis waarschuwen ervoor dat nog meer kinderen kunnen sterven en ze dringen aan op een dringende evacuatie uit Khartoem. Maandag bevonden zich minstens 341 kinderen in het weeshuis, waarvan 165 baby’s tussen een en zes maanden oud en 48 baby’s tussen zeven en twaalf maanden oud. De overige 128 kinderen zijn tussen een en dertien jaar oud.

24 kinderen in de groep werden voor het uitbreken van de oorlog behandeld in ziekenhuizen in Khartoem, maar die moesten sluiten als gevolg van elektriciteitspannes of beschietingen in de buurt, zegt Heba Abdalla, die als kind zelf in het weeshuis verbleef en er nu werkt als verpleegster. Bijgevolg werden de kinderen terug naar het weeshuis gestuurd.

Altijd al moeilijk

Zelfs voor de uitbraak van de gevechten beschikte het weeshuis volgens Moustafa niet over goede infrastructuur en uitrusting. Zo’n 20 à 25 kinderen zaten er per kamer bijeengepakt. Velen sliepen op de grond. Baby’s lagen per twee in hun wiegjes.

Het weeshuis werd opgericht in 1961. Hoewel het wordt gefinancierd door de overheid, is het erg afhankelijk van schenkingen en hulp van nationale en internationale liefdadigheidsinstellingen. De instelling haalde in februari 2022 ook al de krantenkoppen, toen er minstens 54 kinderen stierven in minder dan drie maanden tijd. Activisten riepen toen online op tot steun en het leger stuurde onder andere voedselhulp.

Crisis in Soedan

In Soedan brak midden april een gewelddadige machtsstrijd uit tussen legerleider Abdel Fattah al-Burhan en het hoofd van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo. De RSF is inmiddels uitgegroeid tot een militaire en economische macht die al-Burhan wil breken.

Sinds 15 april kwamen bij de gevechten al meer dan 860 burgers, onder wie ook minstens 190 kinderen, om het leven. Duizenden anderen raakten gewond, meldt het Soedanese Artsensyndicaat, dat het aantal burgerslachtoffers bijhoudt. Het werkelijke cijfer ligt waarschijnlijk veel hoger.

Meer dan 1,65 miljoen mensen zijn ontheemd en vluchtten naar veiliger regio’s in Soedan of nabijgelegen landen. Anderen zitten vast in hun woning, terwijl de water- en voedselvoorraden steeds verder slinken.

De gevechten verstoren ook het werk van humanitaire groepen. Volgens UNICEF hebben meer dan 13,6 miljoen kinderen in Soedan dringend nood aan humanitaire hulp. Dat is een fikse stijging ten opzichte van voor de oorlog, toen dat aantal ook al bijna negen miljoen bedroeg.