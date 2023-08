Minstens 53 doden nadat vlammen grote delen van Hawaï verwoesten: beelden tonen ravage na bosbranden

Door hitte in Zuid-Europa zullen steeds meer toeristen België als vakantiebe­stem­ming kiezen, voorspelt TUI

Extreme temperaturen en de verwoestende bosbranden die daar vaak mee gepaard gaan: heel wat toeristen lijken er hun buik van vol te hebben. De toenemende hitte in het zuiden van Europa zal dan ook steeds meer vakantiegangers aanzetten om naar noordelijk gelegen landen zoals België te reizen. Dat voorspelt Sebastian Ebel, CEO van touroperator TUI. Daarnaast zullen reizigers er in de toekomst vaker voor kiezen om in de herfst en lente op vakantie te gaan, wanneer het koeler is. “Er zullen veranderingen optreden”, aldus Ebel.