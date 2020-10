Minstens 44 overlijdens door vergiftiging met vervalste alcohol in Turkije

Elon Musk over corona-aan­pak: “Zweden had gelijk”

13 oktober De Zweedse aanpak van de coronacrisis heeft een fan gevonden in de persoon van Elon Musk. Het land legde in het voorjaar geen harde lockdown op en koos voor groepsimmuniteit waarvan de impact pas binnen anderhalf jaar duidelijk is. “Zweden had gelijk”, twitterde de Tesla-baas.