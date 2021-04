Minstens 44 doden nadat paniek uitbreekt bij bedevaart in Israël

Ramp Mekka Saudische leider: "Ramp Mekka is niet onze schuld"

27 september De hoogste religieuze autoriteit in Saoedi-Arabië heeft korte metten gemaakt met de kritiek die is geuit na het pelgrimsdrama in Mekka. Volgens de Saoedische grootmoefti konden de autoriteiten niks doen aan de dood van honderden pelgrims tijdens de hadj. "Voor de dingen die mensen niet in de hand hebben, ben je niet verantwoordelijk. Het lot is onafwendbaar", zei hij in een gesprek met de Saoedische minister van Binnenlandse Zaken, aldus de BBC.