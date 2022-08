Minstens 41 doden en 55 gewonden bij brand in Egyptische kerk

Salman Rushdie na steekpar­tij aan beademing: schrijver verliest mogelijk een oog

Schrijver Salman Rushdie (75) - de auteur van ‘De duivelsverzen’ - is vrijdag aangevallen in de staat New York, vlak voor hij een lezing zou geven over artistieke vrijheid. Een journalist van persbureau AP, die alles zag gebeuren, zegt dat de dader 10 tot 15 keer toesloeg. Rushdie kreeg de eerste hulp op het podium en werd met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Volgens zijn literair agent ligt hij aan de beademing en verliest waarschijnlijk één oog. De dader is overmeesterd.

