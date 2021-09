Minstens 41 doden bij brand in overbevolkte jeugdgevangenis in Indonesië

De brand brak uit in Blok C van het complex, waar gevangenen vastzaten wegens drugsgerelateerde misdrijven, en had een capaciteit van 122 mensen, aldus de woordvoerster. Ze zei niet hoeveel mensen aanwezig waren toen de brand uitbrak, maar bevestigde dat de gevangenis in zijn geheel overvol was. Het complex huisvestte immers meer dan 2.000 gevangen, terwijl de capaciteit slechts 600 was.