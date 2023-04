Minstens 40 mensen gedood bij aanval op militaire eenheid in Burkina Faso

Zeven gewonden door auto die op menigte inreed in Bordeaux: beelden tonen hoe bestuurder uit de bocht vliegt

Bij een straatrace in een wijk in het noorden van Bordeaux is een 32-jarige bestuurder vrijdagavond met zijn auto ingereden op een menigte. Zeven mensen raakten gewond, onder wie twee ernstig, zo is vernomen bij de brandweer en de politie.