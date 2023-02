Minstens 4.815 gevallen van misbruik in Portugese kerk sinds 1950

De commissie meent in haar slotrapport op basis van het onderzoek dat er wel 4.815 slachtoffers moeten zijn geweest van misbruik, gepleegd door geestelijken of andere kerkelijke figuren. Commissievoorzitter en kinderpsycholoog Pedro Strecht zegt dat het om een "absoluut minimum" gaat.

Het overgrote deel van de daders, zo'n 70 procent, was priester en de meeste slachtoffers waren jongens. Het misbruik vond vooral plaats toen de kinderen tussen de 10 en 14 jaar waren, in onder meer kerken, woningen van priesters en op katholieke scholen. Het jongste slachtoffer was volgens de commissie 2 jaar oud.

De honderden getuigen hebben verschillende achtergronden en komen uit heel Portugal, waar 80 procent van de bevolking katholiek zegt te zijn. Een deel woont in het buitenland. "Wij loven oprecht de slachtoffers die in hun kinderjaren zijn misbruikt en die het hebben aangedurfd een stem te geven aan de stilte", aldus Strecht.

Verjaard

De Portugese commissie begon met het onderzoek naar misbruik binnen de kerk nadat een rapport had onthuld dat in Frankrijk meer dan 200.000 kinderen misbruikt waren door ongeveer 3.000 priesters en andere kerkelijke figuren. Ook andere landen zijn bezig met dergelijke onderzoeken. De commissie in Portugal is onafhankelijk, maar wel gefinancierd door de Rooms-Katholieke kerk. Paus Franciscus beloofde in 2019 om pedofilie binnen de kerk uit te roeien.