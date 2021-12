Minstens 33 doden, ruim 18.000 reddingswerkers ingeschakeld na vernielingen van supertyfoon Rai op de Filipijnen

Dreigende lockdown zorgt voor extra drukte in Nederland­se winkelstra­ten

In verschillende Nederlandse binnensteden is het momenteel drukker dan op een normale zaterdag. Uiteraard speelt mee dat mensen het laatste weekend voor kerst vaker gaan winkelen, maar de dreigende lockdown maakt dat er nog meer mensen op de been zijn. Onder meer in Den Haag, Leiden, Rotterdam en Den Bosch is het drukker dan normaal. Ook in Breda merkt VTM NIEUWS-journaliste Carolien Van Nunen op dat er veel mensen nog snel kerstinkopen lijken te doen.

14:00