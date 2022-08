Minstens 32 mensen gedood bij aanslagen in Democratische Republiek Congo

Update Na Israëli­sche aanval op Gaza waarbij 31 doden vielen: Egypte meldt mogelijk bestand vanaf vanavond

Israël stemt in met een bestand om de wapens in de Gazastrook te laten rusten. Het bestand is voorgesteld door Egyptische bemiddelaars. Dat meldt een veiligheidsbron. Het is nu nog wachten op een Palestijnse reactie. “Aan Israëlische kant heeft men de wapenstilstand aanvaard”, zei een Egyptische ambtenaar, zonder details te geven over het tijdschema voor de wapenstilstand. De VN-Veiligheidsraad buigt zich maandag over het geweld in de Gazastrook

16:21