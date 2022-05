Minstens 3 doden bij aanslag in Israël: twee daders vielen passanten aan met bijl en vuurwapen

EMA onderzoekt gebruik van Moderna-vac­cin bij kinderen jonger dan vijf jaar

Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA evalueert of het coronavaccin van het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Moderna gebruikt kan worden bij kinderen tussen zes maanden en vijf jaar oud. Dat is de laatste leeftijdscategorie die nog niet gevaccineerd is.

20:26