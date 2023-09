Minstens 296 doden door zware aardbeving in Marokko

UpdateDelen van Marokko zijn vrijdagavond laat opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6.8. Daarbij zijn minstens 296 doden en 153 gewonden gevallen. Dat stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag vroeg in een voorlopige balans. Volgens lokale media gaat het om de zwaarste aardbeving ooit in het Noord-Afrikaanse land.

De voorlopige balans, die de stand van zaken van zaterdag tot 2 uur (3 uur Belgische tijd) weergeeft, laat zien hoe een groot deel van het land is getroffen: de doden zijn volgens het ministerie gevallen in de provincies en gemeenten Al-Haouz, Marrakesh, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua en Taroudant. Volgens de eerste telling zijn ruim 150 mensen opgenomen in ziekenhuizen.

De eerste beving vond plaats even na 23 uur lokale tijd (middernacht in België). Het epicentrum van die beving, die volgens het Amerikaans seismologisch instituut USGS plaatsvond op 18,5 kilometer diepte, bevond zich zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van Marrakesh, vlakbij het plaatsje Adassil.

Volgens USGS volgde zo’n twintig minuten later nog een schok, met een kracht van 4.1. Daarvan lag het epicentrum zuidelijker, zo’n 50 kilometer ten noordoosten van de plaats Taroudant.

Op sociale media worden in de nacht van vrijdag op zaterdag beelden gedeeld van de bevingen, waarop te zien is dat gebouwen trillen en mensen de straten op rennen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is.

OPROEP. Ben je in Marokko en wil je informatie, foto's of video's met ons delen? Contacteer ons dan via 4040, de plek voor nieuwstips van HLN en VTM NIEUWS.

(Lees verder onder de foto's)

Volledig scherm Schade in Marrakesh. © via REUTERS

Volledig scherm Een beschadigd gebouw in Marrakesh. © via REUTERS

Volledig scherm Schade in Marrakesh. © via REUTERS

Paniek

Behalve in Marrakesh werd de schok ook gevoeld in de steden Rabat, Casablanca en Essaouira. Dat zorgde voor paniek. Tal van mensen renden de straat op, vrezend dat hun woning zou instorten.

Beelden op sociale media tonen onder meer brokstukken van woningen in de steegjes van de medina van Marrakesh, en wagens die beschadigd zijn door stenen.

“Er is niet zoveel schade, eerder paniek. We hoorden schreeuwen op het moment van de beving. De mensen bevinden zich op de pleinen, in de cafés, ze verkiezen buiten te blijven. Er zijn stukken van gevels gevallen”, zo verklaarde een inwoner van Essaouira, zo’n 200 kilometer ten westen van Marrakesh.

Volledig scherm Inwoners van Marrakesh zoeken veiligheid op straat op na de aardbeving vrijdagavond laat. (08/09/23) © AP

628 overlijdens bij aardbeving in 2004

Marokko krijgt wel vaker te maken met aardbevingen. Op 24 februari 2004 richtte een beving met een kracht van 6.3 op de schaal van Richter een ravage aan in de provincie Al Hoceima. Daarbij lieten 628 mensen het leven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.