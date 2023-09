Minstens 296 doden door aardbeving in Marokko

Vlaming ligt twee dagen zwaarge­wond naast snelweg: dashcam­beel­den tonen hoe hij gevonden wordt

Een jonge Vlaamse motorrijder heeft na een ongeval op een snelweg in Zuid-Frankrijk twee dagen zwaargewond in een berm tien meter onder de snelweg gelegen. In die tijd doorstond hij helse pijn en kroop met talloze breuken omhoog, tot op de pechstrook. Daar zag een alerte bestuurder hem liggen, zo is op bovenstaande beelden te zien. “Ik dacht dat het een vuilniszak was, maar zag plots iets bewegen.” Het verhaal van een miraculeuze redding.