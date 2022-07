Minstens 27.000 ontheemden na nieuwe gevechten in Afghanistan tussen taliban en afvallige commandant

Na recente gevechten tussen de taliban en een Afghaanse commandant in de provincie Sar-e-Pul, in het noorden van Afghanistan, zijn zeker 27.000 mensen ontheemd. Dat meldt het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) van de Verenigde Naties vandaag.

Volgens lokale bronnen startten twee weken geleden gevechten tussen troepen van de taliban en Mahdi Mujahid, een ontevreden commandant die onlangs ontslagen werd als inlichtingshoofd in de Centraal-Afghaanse provincie Bamyan. Mujahid behoort tot de Hazara's, een etnische minderheid in Afghanistan. Na zijn ontslag weigerden Mujahid en zijn milities nog bevelen te accepteren en keerden ze huiswaarts.

Video's op sociale media tonen hoe een groot konvooi van de taliban zich richting het district begeeft. Op andere video's is te zien hoe tientallen ontheemde gezinnen vluchten naar bergachtige gebieden. Vrouwen in de video's getuigen over hoe ze hun kinderen zijn kwijtgeraakt en over het gebrek aan kleding, voedsel of medicijnen.

Volledig scherm talibanstrijders (archiefbeeld). © REUTERS

Mogelijk burgerdoden

"Onze partners bereiden zich voor om meer dan 10.000 mensen in Balkhab van voedsel en andere middelen te voorzien", laat OCHA laat weten. "Families zijn gevlucht naar naburige provincies in het noorden en naar de provincie Bamyan in de centrale hooglanden." Niet-bevestigde rapporten suggereren dat tientallen burgers door de taliban gedood zijn tijdens de gevechten.

Mawlawi Sediq, de taliban-politiechef in Bamyan, zei woensdag nog aan het Duitse persagentschap DPA dat de ontheemde mensen ondertussen zijn teruggekeerd naar hun huizen. Mujahid was de enige commandant binnen de talibanranken die tot de Hazara-minderheid behoort. Vorige maand vroeg Mujahid de taliban om de positie van Hazara's in de overheid te versterken. Tijdens het eerste talibanregime in de jaren 90 riskeerden Hazara's vervolgd te worden omwille van hun geloof.