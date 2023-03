Minstens 26 doden en 85 gewonden door treinbotsing in Griekenland

Atoomener­gie­agent­schap vindt sporen van "bijna wapenwaar­dig" uranium in Iran

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft in Iran deeltjes van zeer hoog verrijkt uranium aangetroffen. Dat uranium heeft een zuiverheidsgraad van 83,7 procent, bevestigde IAEA-topman Rafael Grossi dinsdag in een rapport. Daarmee benaderen de Iraanse wetenschappers de drempel van 90 procent zuiverheid, die nodig is om kernwapens te produceren.