Minstens 26 doden door moessonregens in India

Amerikaan­se minister van Financiën Janet Yellen: “Inflatie is onaccepta­bel hoog”

De inflatie in de Verenigde Staten is onacceptabel hoog. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen gezegd in een interview met televisiezender ABC. De hoge inflatie heeft volgens haar voor een groot deel te maken met de oorlog in Oekraïne, omdat daardoor de prijzen van brandstof en voedingsmiddelen worden aangejaagd.

19 juni