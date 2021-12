Minstens 25 doden door illegaal gestookte alcohol in Turkije

De slachtoffers kwamen uit verschillende regio's van het land, waaronder de wijk Esenyurt in Istanboel. Een liter raki, wat beschouwd wordt als de nationale drank, kost in de supermarkt ongeveer 250 lira, zo’n vijftien euro. Dat is ongeveer een tiende van het minimale maandloon in Turkije. En dus wordt massaal zelf alcohol gestookt, zeker nu, in aanloop naar de eindejaarsperiode.