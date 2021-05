Minstens 25 doden bij politieoperatie in Rio de Janeiro

Discussie in VS nadat recensen­ten Sneeuwwit­je wakker kussen "problema­tisch” en “ouderwets” noemen

6 mei In de VS is een felle discussie ontstaan na een opiniestuk van twee recensenten van SFgate, een uitgave van de San Francisco Chronicle, over een nieuwe Disney-attractie. Ze vinden de scène waarbij de prins Sneeuwwitje wakker kust “problematisch”, want ze lag immers in coma en kon dus geen toestemming geven.