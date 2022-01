Minstens 22 doden na aardbevingen in Afghanistan

Regering vraagt Kroaten om cash geld op de bank te zetten met oog op overstap naar euro

De Kroatische premier heeft vandaag zijn landgenoten opgeroepen om hun cash geld op een bankrekening te zetten, nu het land hoopt in januari volgend jaar over te stappen naar de euro. "We roepen de mensen die thuis cash geld hebben op om dat op de bank te zetten, aangezien spaargeld in kuna automatisch wordt omgezet naar euro", aldus Andrej Plenkovic.

17:39