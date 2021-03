Minstens 20 doden en honderden gewonden bij explosies in Equatoriaal-Guinea

Vincent Kompany “Weesjes helpen is nog mooier dan matchen winnen”: onze reporter was erbij, toen Kompany op z'n 21ste voor het eerst voet op Congolese bodem zette

19 augustus “Ik heb mijn hele leven moeten knokken. De hele familie heeft het niet makkelijk gehad. Mijn vader zat in een strafkamp in Congo. Hij is moeten vluchten voor het regime van Mobutu.” Vincent Kompany liet er gisteren in zijn eerste interview als hoofdtrainer van RSC Anderlecht geen twijfel over bestaan: zijn Congolese roots hebben een grote invloed gehad op de ontwikkeling van zijn karakter en persoonlijkheid. Onze reporter DIETERT BERNAERS was er in 2007 bij, toen Kompany op 21-jarige leeftijd voor het eerst voet op Congolese bodem zette. Dit is de exclusieve reportage die toen in onze krant verscheen.