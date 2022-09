Minstens 2 mensen omgekomen na botsing tussen boot en walvis in Nieuw-Zeeland

Kiev neemt initiatief en blaast Russische troepen 20 km achteruit: wie heeft nu de overhand in de oorlog?

Een ongeziene tegenaanval van Oekraïne heeft Rusland van zijn sokken geblazen. Oekraïne is duidelijk van strategie veranderd en dat heeft gebaat. Wat normaal een omsingeling moest zijn van de stad Cherson, dat in Russische handen is, bleek een grootschalige pushback in het noorden die de Russen in het nauw dreef.

9 september