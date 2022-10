Minstens 19 doden bij hevig protest in Iran

Treinver­keer VK ligt plat: spoorwer­kers staken voor behoud koopkracht

Door een staking op het Britse spoor rijden er zaterdag in het Verenigd Koninkrijk bijna geen treinen. Meer dan vijftigduizend werknemers van veertien spoorbedrijven en van spoorwegbeheerder Network Rail leggen het werk voor 24 uur neer. In het hele land rijdt naar verwachting niet meer dan elf procent van de treinen. In sommige delen van het land is helemaal geen treinverkeer.

8:02