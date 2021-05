Minstens 170 vermiste kinderen en 15 doden na vulkaanuitbarsting in Congo

Vijf doden bij tumult na vulkaanuit­bar­sting in Congo, Virungapi­loot Anthony Caere vliegt over vulkaan Nyiragongo: “Tot 1.000 huizen verwoest”

23 mei De stroom lava afkomstig van de Nyiragongo-vulkaan, in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC), is gestopt in de buitenwijken van Goma. Dat heeft ook Virungapiloot Anthony Caere vanochtend vastgesteld. Wel komen er nog vuur en sterke dampen uit het rotsachtige lavafront. “Het is een drama voor Goma”, getuigt Caere, die over de vulkaan in het Virungapark vloog. Er zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen in het tumult na de uitbarsting.