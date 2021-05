Minstens 17 doden bij Israëlische bombardementen in Gazastrook, woning van Hamas-leider aangevallen

Het Israëlische leger heeft zondag naar eigen zeggen onder meer de woning van Hamas-leider Yahya Sinwar aangevallen in de Gazastrook. Het is niet duidelijk of hij aanwezig was op het moment van de aanval. Volgens de krant Jerusalem Post trof het Israëlische leger afgelopen nacht zowat 150 doelen in de Gazastrook.

“Het leger heeft het huis van Sinwar en dat van zijn broer, een terroristische activist, aangevallen”, aldus het Israëlische leger op Twitter. Er werd ook een video geplaatst waarop een explosie van een gebouw te zien is, maar het is niet zeker of het om het huis van Sinwar in de stad Khan Younis gaat. Sinwar staat sinds 2017 aan het hoofd van Hamas.

Eerder had het leger ook al aangekondigd dat militairen het huis van Khalil al-Hayya, het plaatsvervangend hoofd van Hamas, en dat van andere hooggeplaatste functionarissen hadden aangevallen.

Tel Aviv

“Hamas heeft aangekondigd dat het om middernacht raketten zal afvuren op Tel Aviv”, twitterde het Israëlische leger eerder. “Dreigen om een stad als doelwit uit te kiezen - om de bevolking te terroriseren - is op zichzelf al een schending van het internationaal recht. Als Hamas zijn dreigement uitvoert, zal het opnieuw het internationaal recht schenden door burgers als doelwit te kiezen”, stond in het twitterbericht.

Rond middernacht ging het luchtalarm dan af in Tel Aviv. Israëli’s renden naar schuilkelders toen sirenes hen waarschuwden voor inkomend raketvuur in Tel Aviv en zijn voorsteden. Ongeveer 10 mensen raakten gewond tijdens het rennen naar schuilplaatsen, zeiden medici.

Eerder op zaterdag hadden Palestijnse militanten al drie keer kort na elkaar raketten afgevuurd op het gebied rond Tel Aviv. In de naburige stad Ramat Gan kwam een man bij een raketinslag om het leven. De Israëlische luchtmacht vernielde vervolgens een veertien verdiepingen tellend gebouw in de Gazastrook, waar onder meer mediabedrijven zoals persbureau Associated Press (AP) en nieuwszender al-Jazeera kantoren hebben. Een woordvoerder van de militaire tak van Hamas dreigde daarop vanaf middernacht opnieuw raketten af te zullen vuren op Tel Aviv.

