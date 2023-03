Minstens 16 doden en 85 gewonden door treinbotsing in Griekenland

Twee doden nadat gewapende man verhindert brand in flat Stuttgart te blussen

Na de arrestatie van een gewapende man in de Duitse stad Stuttgart zijn de lichamen van twee mensen ontdekt. De dader belette dat de brand in een flat gedoofd kon worden, waardoor kostbare tijd verloren ging. De slachtoffers bezweken aan hun verwondingen in het ziekenhuis, aldus een politiewoordvoerster.