Minstens 150 doden door overstromingen in Libië

Heeft Poetin nu het perfecte excuus om kernwapens in te zetten?

“Het is duidelijk dat Washington bereid is hele generaties te decimeren”. Het Kremlin reageert fors nu de VS bereid zijn om artillerie met verarmd uranium te leveren aan Oekraïne. Maar wat is verarmd uranium precies en welke schade kan het aanrichten? Is dit hét excuus dat Poetin zoekt om kernwapens te gebruiken? Topexperts leggen uit.