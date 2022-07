Minstens 15 doden in Congo bij aanhoudende protesten tegen VN-missie

De VN-missie Monusco in Congo is een van de grootste vredesmissies in de wereld en duurt inmiddels twintig jaar. In het land zijn ruim 120 gewapende groepen actief die willen profiteren van de grondstoffen in het land, zoals koper, goud en diamanten. Bloedbaden onder de bevolking komen vooral in het oosten regelmatig voor. Daar is dan ook veel kritiek op de missie omdat het geweld in de regio niet stopt.