"Minstens 15 doden door storm Iota in Centraal-Amerika"

Bij de doortocht van orkaan Iota dinsdag in Centraal-Amerika zouden al minstens vijftien mensen zijn gestorven. Dat blijkt uit berichten in de lokale media. In bepaalde regio's is de schade erg groot.

De windsnelheden die de orkaan veroorzaakt namen af van 250 kilometer per uur maandagavond, toen Iota als een orkaan van de hoogste categorie aan land ging in Nicaragua, tot 105 kilometer, aldus het in Miami gevestigde Amerikaans nationaal orkaancentrum.

"De storm zal vandaag verder landinwaarts trekken over het noorden van Nicaragua en vanavond over het zuiden van Honduras razen alvorens woensdagochtend in de buurt van El Salvador te verdwijnen", aldus het centrum in een mededeling.

Meerdere kinderen gestorven

In de Panamese indianengemeenschap Ngabe-Bugle is één persoon overleden en een andere vermist geraakt, meldden lokale media op gezag van officiële bronnen. In Honduras is een kind gestorven in Brus Laguna, in het oosten van het land, aldus een lokale leider aan televisiezender Hoy Mismo.

De krant La Prensa berichtte dan weer over het overlijden van twee kinderen die verdronken zouden zijn in het Nicaraguaanse departement Caraza. De Colombiaanse president Ivan Duque meldde dan weer dan één persoon overleed in het archipel van San Andres en Providencia.

Nicaragua, Colombia en Honduras

In Nicaragua en Colombia werden huizen vernield en vielen bomen en elektriciteitspalen omver. Het Nicaraguaanse leger heeft 9.000 soldaten en 8.600 politieagenten ingezet om de noodtoestand het hoofd te bieden.

Op het Colombiaanse eiland Providencia is 98 procent van de infrastructuur vernield en meer dan 5.000 gezinnen zijn alles kwijtgespeeld, aldus nieuwsuitzending Noticentro 1 CM&. Vijventwintig van de 32 departementen in Colombia zijn getroffen door de hevige regen. In het departement Atlantico raakten duizend woningen beschadigd, terwijl in de stad Cartagena 500 mensen werden geëvacueerd.

Voedselhulp

In Honduras werden 14.000 gezinnen geëvacueerd en in El Salvador is men gestart met de mobilisatie van voedselhulp voor regio's die getroffen kunnen worden door de storm.

Iota komt twee weken na orkaan Eta. Die veroorzaakte overstromingen en modderstromen die tientallen mensen het leven hebben gekost. Eta trok een spoor van vernieling van Panama tot het zuiden van Mexico.

