Minstens 14 doden na instorting van appartementsgebouw in Brazilië

90 keer levenslang voor racisti­sche schietpar­tij El Paso Walmart

De man die in 2019 in een Walmart-supermarkt in de Amerikaanse stad El Paso 23 mensen doodschoot en nog eens 22 mensen verwondde, is veroordeeld tot negentig keer levenslang. Hij kreeg die straf voor ieder van de negentig misdaden waaraan hij schuldig is bevonden, aldus de krant ‘El Paso Times’. De moorden hadden een racistisch motief en maakten deel uit van een van de dodelijkste schietpartijen in de geschiedenis van de VS.