Minstens 11 goudzoekers vermoord in Oost-Congo, bij eerder bloedbad kwamen 53 mensen om

Minstens elf mensen zijn gedood door een gewapende groepering in de provincie Ituri in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. Dat hebben verschillende bronnen donderdag gemeld.

In een mijnzone in Djugu zijn zeker elf mensen geëxecuteerd, zo heeft de Kivu Veiligheidsbarometer (KST) bekendgemaakt. De KST is een groep deskundigen die het geweld in Oost-Congo volgt. De elf gouddelvers werden gedood door militieleden van de lokale gewapende groepering FPIC, die de controle wil overnemen over een mijngebied in de regio, vertelde de burgemeester van de gemeente Mungwalu, Jean-Pierre Pikilisende, aan persagentschap AFP.

Staat van beleg

Talrijke milities en gewapende groeperingen zijn actief in de provincie Ituri, net als in het aangrenzende Noord-Kivu. Beide provincies verkeren sinds 6 mei in staat van beleg en worden sindsdien bestuurd door militairen.

Met name de Allied Democratic Forces (ADF), een gewapende moslimgroepering van Oegandese oorsprong, hebben in de afgelopen maanden meermaals burgers vermoord. De ADF worden door de Verenigde Staten gerekend tot de terroristische groeperingen die banden hebben met Islamitische Staat (IS). Vaak blijft de precieze identiteit van de daders van dergelijke bloedbaden een raadsel.

Machete

In twee dorpen van de provincie Ituri zijn zondagnacht nog minstens 50 mensen afgeslacht. De meeste waren vastgebonden alvorens ze vermoord werden met een machete. Volgens AFP gaat het om 53 mensen. In Tshabi werden er 21 personen gedood en in Boga 32. Een vluchtelingenkamp in Boga zou het eerste doelwit geweest zijn. In het kamp werden 84 hutten in brand gestoken. Acht winkels in het centrum van Boga ondergingen hetzelfde lot, net als 15 huizen in Tshabi.

De 53 slachtoffers zijn begraven in vier massagraven. Verschillende dorpelingen, onder wie minstens vier vrouwen, worden gegijzeld maar het exacte aantal is onbekend. Ook hier is de identiteit van de aanvallers niet met zekerheid bekend. De regio wordt gekenmerkt door sterke tegenstellingen tussen plaatselijke etnische groepen en de groeiende aanwezigheid van het ADF.

Bij een nieuw incident werd woensdag een oude man onthoofd en raakten twee mensen vermist in het dorp Bulire, nabij Boga, aldus een officiële bron.

