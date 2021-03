"Minstens 10.000 kinderen slachtoffer van seksueel misbruik binnen Franse Kerk sinds 1950"

De Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase) schatte het aantal slachtoffers in juni vorig jaar op "minstens 3.000". Dat cijfer kwam naar voren na een oproep tot getuigen in juni 2019. "Maar dat bleek een onderschatting", zo liet voorzitter Jean-Marc Sauvé dinsdag weten tijdens de voorstelling van een tussenrapport. "De vraag is nu ook: hoeveel mensen hebben op de oproep gereageerd? Is dat 20 procent? Of 10, of 5?”



Nog in juni sprak Sauvé over zeker 1.500 daders binnen de kerk, van geestelijken tot andere kerkfunctionarissen. Maar deze keer schoof hij geen cijfer naar voren.



De commissie, die in 2018 door de Franse bisschoppen in het leven werd geroepen, komt naar verwachting in september met cijfers en aanbevelingen. Ook de kwestie van smartengeld zou daarbij aan bod komen.