Minstens 1,3 miljoen inwoners van Bangladesh moeten tegen 2050 vluchten door stijgend zeeniveau

Uit een mathematisch model van de AGU blijkt dat de zuidelijke regio’s van het land, langs de Golf van Bengalen, als eerste getroffen zullen worden door het stijgende zeeniveau. Dat zal leiden tot een massale ontheemding die uiteindelijk gevolgen zal hebben voor alle 64 districten in het land. Sommige migratiestromen zullen bestaande inwoners verdringen, wat zal leiden tot nog meer migratie.

De bevolking van hoofdstad Dhaka, een populair knooppunt voor migranten, zal naar verwachting fors toenemen en vervolgens krimpen, omdat bewoners weg willen uit de overbelaste hoofdstad, aldus de onderzoekers.

Volledig scherm Een vrouw te midden van het puin van haar woning, die verwoest werd door een cycloon in het zuidelijke district Satkhira. © AFP

“De studie probeert niet alleen de onmiddellijke ontheemding als gevolg van de stijging van het zeeniveau te begrijpen, maar ook de trapsgewijze effecten die de migratie in het land zal teweegbrengen", zegt co-auteur Maurizio Porfiri. “Het model geeft aanvankelijk aan dat Dhaka de plaats is om naar toe te gaan, maar naarmate die plek overbevolkt raakt, zullen mensen zich over het hele land moeten verspreiden. Dus elke plaats zal een fractie van de migranten krijgen.”

Bangladesh, dat meer dan 160 miljoen inwoners telt, is een van landen die zwaar getroffen zullen worden door de gevolgen van de opwarming van de aarde, onder andere door extreme stormen en overstromingen. Vorig jaar had het land nog te lijden onder overstromingen die ongewoon lang aanhielden.

Volledig scherm © AFP

Meer dan 600 miljoen mensen in kustgebieden over de hele wereld lopen deze eeuw het risico te worden ontheemd door de stijgende zeespiegel. De auteurs van het onderzoek zeggen dat hun model kan worden gebruikt om migratietrends te beoordelen die worden veroorzaakt door elke soort milieuramp, van droogte en bosbranden tot aardbevingen. Het model zou landen kunnen helpen om zich daarop voor te bereiden en ervoor te zorgen dat steden zijn uitgerust om om te gaan met een toestroom van migranten. “Wiskundige modellen zijn de enige manier waarop we onze toekomstige beslissingen kunnen baseren”, zegt Pietro De Lellis, ingenieur aan de Universiteit van Napels Federico II en hoofdauteur van het onderzoek. Het model van de studie houdt rekening met menselijk gedrag, zoals of mensen bereid of in staat zijn om hun woning te verlaten en of ze later waarschijnlijk zullen terugkeren.

“De studie heeft terecht rekening gehouden met de complexiteit van menselijk gedrag dat een rol speelt in het besluitvormingsproces van potentiële migranten,” zegt Saleemul Huq, directeur van het in Dhaka gevestigde International Centre for Climate Change and Development. “Steden in andere delen van het land, naast Dhaka, moeten zich voorbereiden om in de toekomst klimaatmigranten op te vangen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: