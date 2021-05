Ministers G7 ontmoeten elkaar voor het eerst in twee jaar in Londen

Vier doden en 27 gewonden nadat vermoede­lijk smokkel­schip kapseist voor de kust van San Diego

8:44 Voor de kust van San Diego, in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië, zijn vier mensen om het leven gekomen toen de boot waarop zij zaten kapseisde en in tweeën brak. De opvarenden waren migranten die illegaal de VS werden binnengesmokkeld. Eén persoon is nog in levensgevaar