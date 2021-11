Ministerie van Justitie VS vecht restrictieve kieswet Texas aan

Olielanden houden vast aan voorzichti­ge koers

Het kartel van olielanden Opec+ gaat niet in op de vraag van industrielanden zoals de VS, Japan en India om meer olie dan gepland in de markt te pompen. De groep, gedomineerd door Saoedi-Arabië en Rusland, houdt vast aan voorzichtige productiedoelen.

4 november