Ministerie van Infrastructuur niet aansprakelijk voor ingestorte brug in Italië waarbij 43 doden vielen

President Biden bezoekt rampgebied in Kentucky: “Nog nooit zoveel schade door een tornado gezien”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een bezoek gebracht aan het door tornado’s zwaar getroffen Kentucky. In de plaats Mayfield zei hij tegen lokale bestuurders dat hij nooit eerder zoveel schade door een tornado had gezien, nadat hij over het rampgebied was gevlogen.

10:14