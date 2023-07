Minister vraagt Hongkongers om afkeurend te staren naar rokers

Rokers in Hongkong zullen zich binnenkort misschien niet meer op hun gemak voelen als ze in het openbaar roken. De gezondheidsminister van Hongkong roept de inwoners op om afkeurend te staren naar rokers, schrijft onder meer de krant South China Morning Post. Dat moet ervoor zorgen dat mensen een drempel voelen om een sigaret op te steken in het openbaar.

Minister Lo Chung-mau wil een rookvrije cultuur opbouwen in de stadstaat. “Sigaretten kunnen de gezondheid van ons allemaal schaden”, zei hij in het Hongkongse parlement. De regering begon afgelopen woensdag met een publieke raadpleging over manieren om het roken in de stad te beperken. Een van de ideeën die wordt besproken is of het verboden moet worden voor mensen die na een bepaalde datum zijn geboren om voor de rest van hun leven nog sigaretten te kopen.

De minister wil ook cameratoezicht inzetten om mensen op te sporen die roken op plekken waar dat niet is toegestaan.

In Hongkong is het op veel plekken in de openbare ruimte al verboden om te roken. Als mensen dat toch doen kunnen ze een boete krijgen van 1500 Hongkongse dollar (170 euro). Omdat er soms toch nog gerookt wordt in bijvoorbeeld restaurants, hoopt de gezondheidsminister dat de Hongkongers de roker met hun blikken laten weten dat hij of zij daarmee moet stoppen.

“Als iemand een sigaret opsteekt in een restaurant, kan iedereen naar die persoon staren. Ik geloof niet dat die persoon het lef zou hebben om te reageren, want ze staren alleen maar”, klinkt het bij de minister. Hij is dan ook hoopvol om op termijn een rookvrije samenleving te creëren: “Onze samenleving is in staat om een cultuur te creëren waarin mensen zich houden aan de regel om in de rij te staan als ze op een bus wachten. Ik hoop dat de hele samenleving een niet-rokencultuur kan creëren”.

Verschillende inspanningen om het rookgedrag van Hongkongers in te tomen hebben geleid tot een scherpe daling van het roken in de regio. Sinds 2007 heeft de regering roken in alle openbare binnenruimten verboden en geleidelijk een rookverbod ingesteld in terminals van het openbaar vervoer.