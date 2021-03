Minister van Volksgezondheid stelt Britten gerust: “AstraZeneca-vaccin is veilig”

Hancock schrijft dat het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf in zijn land meer dan 11 miljoen keer is gebruikt. Het aantal gevallen van bloedstolsels onder gevaccineerde mensen ligt volgens hem niet hoger dan onder de algemene bevolking. "Ik wil lezers van ‘The Sun’ geruststellen. Er is geen bewijs dat vaccins deze bloedstollingen hebben veroorzaakt", beklemtoont de politicus in die krant.