Minister van Defensie wil niet dat Finland Hornet-gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne stuurt: “We hebben ze zelf nodig”

Eerste jaarver­lies Nederland­se centrale bank sinds 1931 door sterk gestegen rente

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vorig jaar bijna een half miljard euro verlies geleden door de sterk gestegen rente. Dat is het eerste verlies in meer dan negentig jaar. En ook voor de komende jaren worden forse verliezen voorzien. Pas in 2028 denkt de Nederlandse centrale bank weer winst te kunnen maken, meldt DNB in zijn donderdag verschenen jaarverslag.